Москва, 13 ноября. На территории, пройденной огнем в Северной Калифорнии были обнаружены останки по меньшей мере 42 человек.

В США были обнаружены останки по крайней мере 42 человек, погибших в результате пожара в Северной Калифорнии — об этом сообщает местный шериф. Таким образом, лесные пожары этого года стали самыми смертоносным в истории штата.

По данным «Газеты.ру», президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос на об объявлении режима крупного стихийного бедствия в штате Калифорния. Хотел среагировать быстро чтобы облегчить невероятные страдания», — написал Трамп в своем Twitter.

Отметим, в минувшую субботу президент США ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации. По распоряжению Трампа, власти штата должны были получить федеральную помощь для борьбы со стихией.

Лесной пожар на севере Калифорнии начался в четверг, 8 ноября и охватил почти 45 тысяч гектаров. К утру воскресенья пожарным удалось локализовать лишь четверть площади, на которой бушевал огонь. По предварительным данным, уничтожено около 6,5 тысяч строений, сообщается о десятках погибших. Еще два лесных пожара меньшей площади бушуют в то же время на юге Калифорнии.

В общей сложности в штате из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес. 228 числятся пропавшими без вести.