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Общество

Синоптики рассказали, где в России бывает холоднее всего

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Синоптики рассказали, где в России бывает холоднее всего

Москва, 13 ноября. Заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, где в стране бывает холоднее всего.

С комментарием на тему синоптик выступила после того, как накануне в Интернете появилась информация о том, что 12 ноября в якутском Вилюйске было зафиксировано -97 градусов.

«По нашим данным в Вилюйске 12 ноября было -18 градусов. Якутия, конечно, северный регион, но таких температур за всю историю метеонаблюдений не фиксировалось. Иначе бы там ничего не росло, и люди бы не смогли поселиться», — пояснила Паршина.

При этом эксперт Гидрометцентра напомнила, что самыми холодными местами в стране являются село Оймякон и город Верхоянск, расположенные в той же Республике Саха (Якутии).

«В Оймяконе в ноябре температура опускается уже до 62 градусов мороза. В январе может достигать минус 65 градусов. А в Верхоянске, который называют полюсом холода Северного полушария, может быть и еще холоднее», — цитирует специалиста «Российская газета».

Так, абсолютный минимум, который был зарегистрирован в феврале 1892 года в этой местности — минус 67,6 градусов.

Автор: Константин Терехов
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