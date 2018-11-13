Сирия: военные РФ доставили гумпомощь для беженцев в Хомсе

Дамаск, 13 ноября. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь для беженцев в сирийском Хомсе.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Аскольда Волошина, в центре для беженцев, расположенном в этом регионе Сирии, проживает 110 человек.

«Сейчас основная проблема для них — это нехватка теплых вещей и топлива, потому что наступает зимний сезон. Мы привозим им гуманитарную помощь — последний раз передали 100 продуктовых пайков и 50 одеял», — пояснил Волошин.

Добавим, что созданный недавно центр для беженцев в сирийской провинции Хомс находится в районе Кусур. Во время войны в этом районе шли ожесточенные бои. Переселенцы размещены в школе — единственном здании, которое не пострадало.