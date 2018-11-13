Эксперты ожидает рост спроса на автомобили в России в конце года

Москва, 13 ноября. Эксперты отрасли предсказывают рост спроса на автомобили в России в конце текущего года.

«Мы однозначно ожидаем повышенный спрос к концу года, что в принципе соответствует сезонным колебаниям. Насколько он будет ажиотажный, сказать сложно», — заявил вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Владислав Рыдаев.

По словам специалистам, автомобильный рынок России в первом полугодии показал очень уверенный рост, поэтому вторая часть года в целом будет не такой активной в плане продаж.

«По некоторым массовым брендам уже наблюдается дефицит с наличием автомобилей, поэтому важно еще, будет ли ресурс для удовлетворения этого спроса», — цитирует РИА Новости эксперта.

Специалист уточнил, что на росте спроса может сыграть не только рост НДС в 2019 году до 20%, но и с закрытием в компаниях в конце года бюджетов по приобретению корпоративного парка.