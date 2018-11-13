«Сопровождение нескольких целей делает его смертоносным»: эксперты сравнили С-300 с американским «Стандартом»

Москва, 13 ноября. Американский военный эксперт сравнил российский корабельный комплекс С-300 с зенитной ракетой США «Стандарт» — и не пришел к однозначному выводу.

У американских и российских корабельных систем ПВО есть свои недостатки и свои преимущества. Об этом пишет журнал The National Interest, один из авторов которого, военный эксперт Чарли Гао, решил сравнить основные средства корабельной борьбы с самолетами противника, стоящие на вооружении РФ и США.

Главной корабельное зенитной ракетой ВМС Соединенных Штатов является «Стандарт», стоящий на вооружении с 60-х годов прошлого века и неоднократно модернизированный.

«Стандарт» изначально создавался именно как корабельная ракета, предназначенная для запуска с вертикальной или поворотной установки, что дает некоторое преимущество в скорострельности.

Российскмй комплекс С-300 разрабатывался для войск противовоздушной обороны и ВМС РФ используют его вариант С-300Ф, адаптированный для использования в морских комплексах ПВО.

«Сопровождение нескольких целей в режиме сканирования делает ее смертоносной», — отмечает автор.

Вместе с тем, в отличие от «Стандарта», для запуска в С-300Ф используется барабанная установка, в связи с чем темп стрельбы у российской системы ниже.

К преимуществам «Стандарта» Чарли Гао относит и то, что разработки ракет этой серии ведутся уже давно, и накоплен значительный опыт. ВМС США в данный момент используют ракету, поступившую на вооружение в 2004 году. Радиус ее действия составляет 240 километров.

«Российские корабли добились паритета с этой ракетой только в 2015 году, когда на «Адмирале Нахимове» появилась версия ракеты 48Н6ДМ (адаптированная для флота ракета комплекса С-400). Ее дальность составляет до 250 км», — пишет Гао.

Но к 2015 году, по некоторым данным, ВМС США уже приняли на вооружение очередную модернизированную версию «Стандарта», точные характеристики которой пока скрыты под грифом секретности. Новая ракета имеет радиолокационное наведение, и некоторые источники утверждают, что она способна поражать цели на дистанции до 370 км.

Более интенсивное развитие «Стандарта» Чарли Гао связывает с тем, что американская корабельная ракета не унифицирована с наземными системами, поэтому ничто не мешает ее развитию. Вместе с тем, российский С-300 «завязан» на наземное базирование и это ограничивает его быструю модернизацию.

Впрочем, как отмечает автор, сфера применения С-300 носит исключительно оборонительный характер, поэтому радиус ее действия по-прежнему остается приемлемым для ВМС РФ.

Напомним, российские системы ПВО С-300 недавно были поставлены в Сирийскую Арабскую Республику, что выступило эффективным сдерживающим фактором для действий ВВС Израиля в небе над Сирией.