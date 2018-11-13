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Экономика

Депутаты Госдумы предложили передавать в бюджет невостребованные вклады

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Депутаты Госдумы предложили передавать в бюджет невостребованные вклады

Москва, 13 ноября. Депутаты Госдумы предложили передавать в государственный бюджет невостребованные вклады в российских банках.

По словам главы комитета нижней палаты российского парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в настоящий момент объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей.

Кроме того, считает депутат, в государственный бюджет можно зачислять невостребованные средства держателей ценных бумаг, а также акционеров АО, которые не обращаются за своими дивидендами.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось. Работа идет», — цитирует Аксакова РИА Новости.

Также, по словам депутата, надо разработать механизм передачи «спящих» средств в бюджет. Один из вариантов – создание специального фонда для аккумулирования денег.

Автор: Константин Терехов
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