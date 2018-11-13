Педофил из Кемерово выслеживал и насиловал девочек в подъездах

Кемерово, 13 ноября. В Кемерово вынесен приговор в отношении педофила, жертвами которого стали три школьницы.

В Кемерово суд признал 32-летнего местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Жертвами педофила стали три школьницы, преступления совершены в 2016 и 2017 годах.

19 сентября прошлого года преступник за один день изнасиловал двух девочек в Ленинском районе Кемерово. Школьниц 8 и 9 лет он выслеживал на улице, после чего входил за ними в подъезд и совершал злодеяние. Со слов жертв педофила был составлен фоторобот подозреваемого. Через некоторое время сотрудники вневедомственной охраны остановили на улице похожего по описанию мужчину, а школьницы смогли опознать в нем насильника. Как сообщает «Газета Кемерова», в ходе расследования удалось установить причастность педофила к совершению аналогичного преступления в 2016 году.

«Прохожий заметил в кустах возле одного из многоквартирных домов трех девочек, которые разжигали костер. Он подошел к одной из них и совершил насильственное преступление сексуального характера. После чего злоумышленник с места преступления скрылся. Плач потерпевшей услышал прохожий, который поинтересовался, что случилось. Девочка рассказала ему о том, что произошло, и показала, в какую сторону ушел мужчина», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Решением суда преступнику было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Курской области толпа едва не линчевала педофила, подозреваемого в убийстве первоклассника.