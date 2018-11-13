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Поклонская рассказала, чем займется ее муж после увольнения из аппарата Москальковой

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Наталья Поклонская

Москва, 13 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала, чем займется ее муж Иван Соловьев после увольнения из аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой.

«Сегодня в реализуемых проектах работаем совместно с моим мужем Иваном Соловьевым. У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы», — заявила парламентарий.

Напомним, что Иван Соловьев на днях покинул пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по собственному желанию.

«Когда его попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Напомним, на днях депутат Госдумы допустила, что может создать новое общественное движение, которое объединит ее проекты. Участники движения будут заниматься, в том числе, волонтерской деятельностью.

Автор: Константин Терехов
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