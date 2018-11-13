Поклонская рассказала, чем займется ее муж после увольнения из аппарата Москальковой

Москва, 13 ноября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала, чем займется ее муж Иван Соловьев после увольнения из аппарата омбудсмена Татьяны Москальковой.

«Сегодня в реализуемых проектах работаем совместно с моим мужем Иваном Соловьевым. У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы», — заявила парламентарий.

Напомним, что Иван Соловьев на днях покинул пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по собственному желанию.

«Когда его попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Напомним, на днях депутат Госдумы допустила, что может создать новое общественное движение, которое объединит ее проекты. Участники движения будут заниматься, в том числе, волонтерской деятельностью.