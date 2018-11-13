У должников по штрафам ГИБДД спишут деньги с банковского счета

Москва, 13 ноября. В следующем году в России может быть введена процедура упрощенного взыскания долгов по мелким штрафам ГИБДД.

В 2019 году в России планируют ввести упрощенную процедуру взыскания долгов по штрафам за нарушение правил дорожного движения в размере не более 3000 рублей. Как сообщает «Коммерсант», данная процедура заложена в поправках к закону «Об исполнительном производстве», подготовленных комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Нововведения коснутся миллионов автовладельцев по всей России, не спешащих оплачивать штрафы, вынесенные с помощью камер. С вступлением в силу новой редакции закона, штрафы будут списываться с банковского счета должника с уведомлением его посредством SMS или сообщения на сайте Госуслуг.

В данный момент долги по таким штрафам взыскиваются в общем порядке: в случае неоплаты долга в течение 70 дней Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбуждает исполнительное производство, а должника уведомляют соответствующим письмом, давая ему пять дней на погашение задолженности. Затем судебные приставы получают право взыскать исполнительный сбор в размере одной тысячи рублей и использовать дополнительные меры, такие, как арест имущества, запрет на выезд за границу и так далее.

Законопроект вводит новую процедуру, призванную значительно ускорить процесс. В случае если от ГИБДД в ФССП поступает постановление о неоплаченном штрафе на сумму до 3 тыс. руб., вынесенном с применением камеры, исполнительное производство возбуждаться не будет. В течение трех дней в ФССП вынесут «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению», которое направят должнику. Далее у нарушителя есть два дня на оплату штрафа. Если это не будет сделано, приставы направят в банк документ, который является основанием для списания средств в размере задолженности по штрафу и исполнительского сбора на сумму от 1 тыс. руб.

По словам автора поправок единоросса Зарифа Байгускарова, законопроект планируется рассмотреть и принять до конца текущего года.

«Идея в том, чтобы освободить от рутинной работы приставов, чтобы они занимались исполнением только судебных решений, например по взысканию алиментов», — отмечает Байгускаров.

Если поправки будут приняты депутатами Госдумы, закон вступит в силу примерно в середине 2019 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в России в 2,5 раза вырастут штрафы за езду без техосмотра.