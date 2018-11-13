Ляшко обвинил Порошенко и Гройсмана в непрофессионализме и аморальности

Киев, 13 ноября. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Петра Порошенко и Владимира Гройсмана в непрофессионализме и аморальности.

Такими эпитетами президент и председатель правительства Украины были «награждены» депутатом Верховной рады в связи с тем, что в целом ряде населенных пунктов страны до сих пор нет отопления.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, из-за долгов компании «Нафтогаз» со стороны «Теплоцентрали» без отопления остались десять городов – в одном только Кривом Роге замерзают 300 тысяч человек.

«Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности», — заявил Ляшко, обращаясь к Порошенко и Гройсману.

Как напоминает «Газета.ru», лидер Радикальной партии предложил менеджерам газовой компании вернуть свои премии назад в бюджет, чтобы появилась возможность выплатить долги населенных пунктов, отключенных от газа.