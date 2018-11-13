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Военных Франции заподозрили в насмешке над испугавшимся дождя Трампом

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Военных Франции заподозрили в насмешке над испугавшимся дождя Трампом

Париж, 13 ноября. Французских военнослужащих заподозрили в том, что они насмехаются над испугавшимся дождя президентом США Дональдом Трампом.

Дело в том, что в официальном аккаунте сухопутных сил Пятой республики  в сервисе микроблогов Twitter накануне был размещено пост с фотографией солдата, который, несмотря на дождь, преодолевает полосу препятствий.

«Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными», — было написано в комментарии к изображению.

Издание Business Insider увидело в этом посте насмешку над американским лидером, который в ходе торжественных мероприятий во Франции, посвященных столетию окончания Первой мировой войны,  отказался посетить американское мемориальное кладбище из-за дождя.

Однако позднее в том же Twitter-аккаунте военнослужащие разместили еще один пост, в котором вынуждены были оправдываться, и просили не проводить параллели, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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