Военных Франции заподозрили в насмешке над испугавшимся дождя Трампом

Париж, 13 ноября. Французских военнослужащих заподозрили в том, что они насмехаются над испугавшимся дождя президентом США Дональдом Трампом.

Дело в том, что в официальном аккаунте сухопутных сил Пятой республики в сервисе микроблогов Twitter накануне был размещено пост с фотографией солдата, который, несмотря на дождь, преодолевает полосу препятствий.

«Идет дождь, но это не имеет значения. Мы остаемся мотивированными», — было написано в комментарии к изображению.

Издание Business Insider увидело в этом посте насмешку над американским лидером, который в ходе торжественных мероприятий во Франции, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, отказался посетить американское мемориальное кладбище из-за дождя.

Однако позднее в том же Twitter-аккаунте военнослужащие разместили еще один пост, в котором вынуждены были оправдываться, и просили не проводить параллели, сообщает «Газета.ru».