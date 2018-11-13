Стало известно, почему рэпер Lil Pump отменил концерт в Москве

Вашингтон, 13 ноября. Стала известна причина отмены выступления в российской столице рэпера Лила Пампа.

С официальным заявлением на тему выступили в компании SAV Entertainment, которая готовила выступление артиста в московском клубе Adrenaline Stadium. Концерт, напомним, должен был пройти 11 декабря.

«Концерт отменен из-за изменения графика тура артиста. Возврат денег за билеты будет осуществляться по месту их приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Впрочем, как сообщает «Газета.ru», многие поклонники таланта рэпера связывают отмену выступления с заключением артиста под стражу. Lil Pump был арестован на два месяца за нарушение режима условного освобождения.