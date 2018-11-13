В результате палестинских обстрелов пострадали десятки израильтян

Тель-Авив, 13 ноября. По меньшей мере 34 жителя Израиля госпитализированы с ранениями после ракетных обстрелов со стороны Палестины.

В районе сектора Газа набирает обороты палестино-израильский вооруженный конфликт, поводом для которого выступила операция израильского спецназа на территории Палестины. Напомним, в понедельник группа специального назначения проникла со стороны Израиля на палестинскую территорию и уничтожила семерых боевиков, в том числе — полевого командира.

В ответ на это со стороны Палестины начался массовый обстрел израильской территории, в ходе которого было выпущено не менее 300 ракет и мин. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели. Так, сообщается, что одна из ракет попала в автобус, другие поразили жилые дома в городах Сдерот и Ашкелон.

«С 16.30 по 23.30 (17.30 — 00.30 по московскому времени) наши бригады оказали помощь 34 пострадавшим в Шаар ха-Негев, Ашкелоне и Сдероте», — говорится в официальном сообщении израильской службы скорой помощи.

Несколько человек госпитализированы с осколочными ранениям. Часть пострадавших получила раны от осколков стекла и травмы при падении в тот момент, когда люди ринулись в бомбоубежища. Некоторым потребовалась психологическая помощь из-за панического состояния.

Один из пострадавших — 19-летний военнослужащий, находившийся в автобусе, в который попала ракета, госпитализирован в критическом состоянии.

В ответ на обстрелы Израиль начал наносить удары по палестинским объектам в Газе. В частности, израильские ВВС уничтожили здание телекомпании, принадлежащей ХАМАС, а также пустую гостиницу. В министерстве здравоохранения Палестины сообщают о троих погибших и четырех раненых.

Как сообщает «Газета.ру», Глава Палестины Махмуд Аббас призвал мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа.

Российская сторона осудила действия, приведшие к эскалации конфликта. В Москве призывают продолжить мирное урегулирование путем двусторонних переговоров.