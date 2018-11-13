На Украине вместо монумента Ленину поставили памятник Чиполлино

Киев, 13 ноября. На контролируемой ВСУ территории Луганской области вместо монумента Ленину поставили памятник Чиполлино.

Как сообщают местные СМИ, изваяние вымышленному персонажу итальянской сказки установили в селе Марковка на том самом месте, где до недавнего времени стоял памятник основателю советского государства.

По мнению так называемого украинского историка Кирилла Галушко, замена скульптур получилась «годная», ибо, как заявил мужчина, этот край славится своими луковыми угодьями.

Как напоминает «Газета.ru», отчаянная война с историей началась на Украине после государственного переворота 2014 года. В одночасье коммунизм новые киевские власти приравняли к фашизму.

Особую ненависть украинцы стали питать ко всему, что им напоминает коммунистическое прошлое – по всей стране стали сносится памятники Ленину и многим другим государственным деятелям 20 века.