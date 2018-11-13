Президент Австрии заявил, что шпионский скандал не омрачит отношения с Россией

Вена, 13 ноября. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен считает, что так называемый шпионский скандал не омрачит отношения его страны с Россией.

С заявлением на тему глава государства выступил во время большого интервью для телерадиокомпании ORF, отметив, что шпионаж не может быть приемлемым ни в каком виде.

При этом Ван дер Беллен считает, что не стоит делать преждевременных выводов до завершения следствия, тем более данных по так называемому шпионскому делу очень немного.

«Возможно, через несколько недель мы это узнаем», — констатировал Александер Ван дер Беллен, добавив, что удивлен фактом того, что кабинет правительства страны уже выступил с публичным заявлением.

Напомним, что скандал в Австрии разразился 9 ноября, когда в министерстве обороны заявил о раскрытии якобы случая шпионажа с участием отставного офицера австрийской армии.

Тогда было заявлено, что бывший военнослужащий передавал России документы за вознаграждение. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение, почему в Вене не обсудили подозрения через налаженные каналы диалога, сообщает «Газета.ru».