Израильские ВВС разбомбили пустое здание гостиницы в секторе Газа

Москва, 13 ноября. Самолеты Израиля нанесли очередной авиаракетный удар по Газе.

Израильские ВВС ударили с воздуха по пустующему зданию гостинцы в западной части Газы — об этом сообщает издание аль-Рай. По данным СМИ, ракетный удар привел к полному разрушению гостиницы.

В понедельник самолеты Израиля уничтожили здание принадлежащего ХАМАС телеканала «Аль Акса» в секторе Газа. Удары наносятся и наземными вооружениями — израильские вооруженные силы поражают десятки целей в ответ на массовые обстрелы со стороны палестинских боевиков.

По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате воздушных ударов погибли три человека и четверо получили ранения.

Израильские ВВС начали активные боевые действия после того, как палестинские боевики выпустили около трехсот ракет по южной части Израиля. Большая часть ракет и мин упали на приграничных пустырях, однако несколько из снарядов попали в жилые дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. «Газета.ру» сообщает о четырех раненых мирных жителях.

В Москве напомнили о необходимости скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта путем двусторонних переговоров на основе имеющейся международно-правовой базы, включающий соответствующие резолюции СБ ООН.

«Россия призывает палестинцев и израильтян воздерживаться от проявлений насилия, а также любых односторонних действий, способных предопределить итоги переговорного урегулирования конфликта. Считаем израильское поселенчество на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан незаконным, нарушающим нормы международного права», — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Напомним, обострение конфликта между сторонами началось с того, что в воскресенье, 11 ноября, группа израильского спецназа проникла на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков.