Ляшко потребовал от Порошенко немедленно включить отопление в городах Украины

Киев, 13 ноября. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко разместил на своей странице в Facebook требование немедленно включить отопление во всех городах Украины. В своем заявлении политик объявил о своей солидарности с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы и других городов, где до сих пор не включено отопление.

По словам Ляшко, миллионы украинцев в данный момент находятся в чрезвычайной ситуации из-за действий властей.

«Все мы видим, что происходит в Кривом Роге. Я сегодня в Запорожье, но мое сердце с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы, Херсона, Шепетовки, Каменского, Золотого. Эти люди сегодня без отопления, потому что власть рассказывает, что она ни за что не отвечает. Из-за их безответственности почти миллион украинцев сейчас без тепла», ― написал политик в своем Facebook.

Украинский депутат заявил, что люди не должны страдать из-за безответственности правительства. Он предложил менеджерам «Нафтогаза» вернуть свои премии назад в бюджет, чтобы появилась возможность выплатить долги населенных пунктов, отключенных от газа. Также он обратился непосредственно к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом немедленно включить отопление в квартирах украинцев, пишет RT.