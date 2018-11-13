Международный аэропорт Камчатки назовут в честь губернатора, ученого или мореплавателя

Петропавловск-Камчатский, 13 ноября. Международный аэропорт «Елизово» в Петропавловске-Камчатском могут назвать в честь мореплавателя Витуса Беринга, исследователя Сибири Степана Крашенинникова или первого губернатора Камчатки Василия Завойко.

На официальном сайте проекта «Великие имена России» опубликован шорт-лист, в который вошли имена российских деятелей, в честь которых могут быть переименованы крупнейшие аэропорты страны.

Финальный этап проекта стартовал в понедельник, 12 ноября. В его рамках жителям России предстоит выбрать новые названия для 47 аэропортов РФ. Голосование продлится в течение всего ноября, а его итоги будут подведены 5 декабря. Высказать свое мнение россияне могут сразу несколькими способами.

«Голосование проводится: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования», — сообщают организаторы проекта.

Отметим, жители Камчатки для аэропорта «Елизово» выбирали имена соотечественников, среди которых казак Владимир Атласова, путешественник Семена Дежнева, мореход Иван Елагин, писатель Владимир Коянто и другие. По результатам соцопросов были выбраны три самые популярные кандидатуры: Беринг, Крашенинников и Завойко.

Напомним, общенародное голосование в рамках конкурса «Великие имена России» проводилось по всей стране. Для присвоения имен аэропортам были предложены выдающиеся личности, которые внесли значимый вклад в развитие и становление страны. Главное условие — выдающийся деятель также должен быть исторически связан с тем городом, где будет носить его имя аэропорт.