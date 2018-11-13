Знаменитая дрессировщица медведей Такшантова скончалась в Ярославле

Москва, 13 ноября. В возрасте 69 лет скончалась известная дрессировщица медведей Надежда Такшантова. Как сообщает сайт Росгосцирка, смерть наступила в ярославской больнице.

«Знаменитая дрессировщица диких животных Надежда Такшантова скончалась в возрасте 70 лет в Ярославле. Заслуженная артистка России умерла в ночь на понедельник в больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, дата и время прощания с артисткой будут уточнены позже.

Такшантова родилась 9 мая 1948 года в Туле. Поставленный ею в 1992 году номер «Веселые медвежата» вызвал огромный успех. В частности, впервые на арене цирка был выполнен трюк «Ковер» с использованием пяти разновозрастных и разнополых медведей. Кроме того, Такшантова стала единственной в мире дрессировщицей, сумевшей укротить медведей весом в 600 килограмм и ростом около трех метров, пишет «Газета.ру».

Кроме того, она была единственной дрессировщицей, занимавшейся с гусями. Она выступала в цирке до последних дней, выступая как в России, так и за рубежом.