Журналистка рассказала об увольнении после неудобного вопроса «олигарху» Порошенко

Киев, 13 ноября. Журналистка украинского издания «Детектор медиа» Марина Барановская была уволена после того, как она спросила у президента Украины Петра Порошенко, тяжело ли ему быть олигархом. Об этом сама Барановская рассказала в своем посте в Facebook.

В конце февраля этого года Барановская присутствовала на пресс-конференции с участием украинского президента. Она спросила его, как он, будучи президентом-олигархом, чувствует себя, управляя страной, где люди не живут, а выживают. В ответ Порошенко заявил, что его жизнь «не сахар» и предложил журналистке провести с ним один день, чтобы убедиться в истинности его слов.

Как рассказала журналистка, несмотря на то, что начальство раньше не имело претензий к ее работе, отношение к ней «резко и радикально» изменилось. В итоге, в конце сентября с ней расторгли трудовой договор в одностороннем порядке.

По словам Барановской, она успела воспользоваться предложением Порошенко и провела с ним один из дней, что помогло ей снять фильм «Один день с президентом». Сейчас она пытается найти новую работу в СМИ, но все еще безрезультатно.

Она обратилась за помощью к своим подписчикам в социальных сетях в надежде получить помощь или рекомендацию, пишет «Газета.ру».

Напомним, что инцидент с Порошенко произошел 28 февраля этого года в ходе пресс-конференции в Киеве. Помимо прочего, он опроверг информацию о том, что в январе летал на Мальдивы, использовав чужой паспорт на имя Petro Incognito. Порошенко утверждал, что оплатил все расходы из собственного кармана, а траты на отдых будут отмечены в налоговой декларации. Федеральное агентство новостей отмечало, что ни одно из изданий, ранее жаловавшихся на притеснение свободы слова на Украине, возможности задать вопрос не получило.