«Сделки любой ценой не будет»: Мэй прокомментировала переговоры по Brexit

Лондон, 13 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что переговоры по Brexit вошли в «завершающую стадию», но закончить их будет «невероятно сложно».

В понедельник вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с традиционной ежегодной речью на банкете лорда-мэра Сити и рассказала, в частности, о ходе переговоров по Brexit.

Напомним, Британия выйдет из состава Евросоюза 29 марта будущего года, однако, окончательные условия выхода Соединенного Королевства из ЕС до сих пор остаются неутвержденными, более того, многие эксперты считают, что переговоры по этому поводу зашли в тупик.

Одной из ключевых проблем остается ситуация с границей Северной Ирландии. Британия хочет остаться в составе Таможенного союза и сохранить прозрачность границ, не нарушая при этом Белфастское соглашение. Между тем, правительство Ирландии считает, что Brexit подрывает достигнутые ранее договоренности между Дублином и Лондоном о политическом урегулировании североирландского конфликта.

«Переговоры находятся на завершающей стадии. Обе стороны хотят соглашения, но то, о чем мы договариваемся, невероятно сложно, и я не пытаюсь спрятаться от этого», — заявила Тереза Мэй.

Премьер-министр подчеркнула, что должна учитывать последствия договоренности для национальных интересов Британии, и нужно сделать «правильный выбор, а не легкий».

«Сделки любой ценой не будет», — сообщила Мэй.

Политик еще раз напомнила, что взаимоотношения между Великобританией и европейскими странами останутся тесными и добрососедскими, но Британии, по мнению Терезы Мэй, «необходимо расширять горизонты».

Между тем, накануне главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что основные параметры сделки готовы и могут быть представлены британскому кабмину уже 13 ноября. В самой же Великобритании, похоже, не совсем готовы к обсуждению — в понедельник Тереза Мэй отменила экстренное заседание правительства, на котором должны были утвердить окончательные условия выхода страны из ЕС.

«Газета.ру» приводит слова предшественника Мэй на посту премьера Бориса Джонсона, который утверждает, что правительство страны скоро сдастся в переговорах по Brexit, а кабмин Британии стал «пустым местом» для Евросоюза, подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил ЕС.

Напомним, в ходе референдума, проведенного в 2016 году, жители Великобритании высказались за выход страны из Евросоюза. Переговоры по Brexit начались год спустя и продолжаются до сих пор. Если сторонам удастся согласовать условия, итоговую сделку должны будут одобрить депутаты европейского и британского парламентов.