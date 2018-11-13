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Французские военные иронично отреагировали на отказ Трампа посетить кладбище

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Французские военные иронично отреагировали на отказ Трампа посетить кладбище

Париж, 13 ноября. Военнослужащие Франции с иронией отреагировали на отказ американского президента Дональда Трампа посетить американское кладбище на севере страны из-за проливного дождя.

Американский президент, прибывший в Париж на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, отменил запланированное ранее на субботу посещение американского кладбища Bois Belleau из-за плохой погоды.

«Идет дождь, но это не страшно. У нас все еще есть мотивация», ― отреагировал на это аккаунт сухопутной армии Франции в Twitter.

К записи прикреплена фотография французского военнослужащего, тренирующегося под дождем.

Напомним, что решение Трампа отменить визит на американское кладбище, было встречено резкой критикой как США так и во Франции, пишет «Газета.ру».

 

Автор: Антон Зарубин
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