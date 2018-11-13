«Он был супергероем»: Marvel и Disney соболезнуют по поводу смерти Стэна Ли

Москва, 13 ноября. Американские корпорации Marvel и Disney выразили соболезнования родным писателя Стэна Ли — создателя всемирно известных супергероев.

Компании Marvel Comics и The Walt Disney соболезнуют в связи с кончиной писателя Стэнли Мартина Либера, работавшего под псевдонимом Стэн Ли, — создателя всемирно известных комиксов про человека-паука, людей X, Халка, Железного человека и многих других, живущих на страницах изданий и на экране уже не один десяток лет.

«Стэн Ли был таким же экстраординарным, как персонажи, которых он создал. Он был супергероем, который сам по себе был важен для поклонников Marvel по всему миру, Стэн мог вдохновлять, развлекать и объединять», — заявил Боб Игер, председатель и главный исполнительный директор The Walt Disney Company.

Как сообщает «Газета.ру», Стэн Ли скончался на 96-м году жизни в одной из клиник Голливуда. Официальная причина смерти пока не сообщается, однако известно, что в последние годы писатель испытывал проблемы с сердцем, а в 2016-м из-за частичной потери зрения лишился возможности читать и писать.