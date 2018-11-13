«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли

Москва, 13 ноября. В понедельник стало известно о гибели одного из основателей компании Marvel Comics Стэна Ли. Российские любители комиксов и фильмов про супергороев выражают в соцсетях словам соболезнования.

Ли скончался в возрасте 95 лет в медицинском центре Лос-Анджелеса. При жизни он был писателем, редактором, а также создателем ряд известных комиксов. Ли принимал участие в создании таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Железный Человек и многих других. Он появлялся в коротких эпизодах (камео) во всех фильмах киновселенной Marvel.

«Только что узнала, что умер Стэн Ли. А как же твои потрясающие камео? На кого же ты нас покинул?» -- пишет пользователь под ником @mary_smiler.

RIP Стен Ли

Легенда. Всегда ждала его камер в фильмах, нам будет тебя не хватать. pic.twitter.com/lvLoZkHc84 — kelsey????️‍????♓ (@LabalabaDabdab) November 12, 2018

«Сегодня скончался Стен Ли… Наверное человек, который сделал для гик-культуры и культуры в принципе, больше чем кто-либо другой за последние 50 лет. Хочу выразить сочувствие всем, кому важен этот человек и его творения. Спасибо тебе, Стен, за все…», — пишет @MaxHunteRus.

#Marvel

хоть я не так много в фандоме и еще многого не знаю, но то, что Стен Ли - величайший человек - факт

спасибо ему за все эти истории, приключения, переживания, боль, радость

спасибо ему за то, что познакомил нас с его детьми, которые навсегда в наших сердцах

спасибо за все — AlicRen???? (@Alic_13R) November 12, 2018

«Стен Ли, вот это да… Он казался вечным», — пишет @purplespectra.

В соцсетях слова скорби выражают голливудские звезды, успевшие поработать с Ли. Марк Руффало, сыгравший Халка в «Мстителях» и «Торе», Том Харди, ставший «Веномом», Райан Рейнольдс, воплотивший на экране самого неоднозначного супергероя Дедпула.

Роберт Дауни младший, сыгравший Железного человека, в своем Instagram отметил, что он обязан Стену Ли всем.

«Газета.ру» ранее сообщала, что компании Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью сооснователя Marvel Comics. По словам представителя Disney, Стэн Ли был настоящим супергероем.