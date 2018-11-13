«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли
Москва, 13 ноября. В понедельник стало известно о гибели одного из основателей компании Marvel Comics Стэна Ли. Российские любители комиксов и фильмов про супергороев выражают в соцсетях словам соболезнования.
Ли скончался в возрасте 95 лет в медицинском центре Лос-Анджелеса. При жизни он был писателем, редактором, а также создателем ряд известных комиксов. Ли принимал участие в создании таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Железный Человек и многих других. Он появлялся в коротких эпизодах (камео) во всех фильмах киновселенной Marvel.
«Только что узнала, что умер Стэн Ли. А как же твои потрясающие камео? На кого же ты нас покинул?» -- пишет пользователь под ником @mary_smiler.
RIP Стен Ли— kelsey????️????♓ (@LabalabaDabdab) November 12, 2018
Легенда. Всегда ждала его камер в фильмах, нам будет тебя не хватать. pic.twitter.com/lvLoZkHc84
«Сегодня скончался Стен Ли… Наверное человек, который сделал для гик-культуры и культуры в принципе, больше чем кто-либо другой за последние 50 лет. Хочу выразить сочувствие всем, кому важен этот человек и его творения. Спасибо тебе, Стен, за все…», — пишет @MaxHunteRus.
#Marvel— AlicRen???? (@Alic_13R) November 12, 2018
хоть я не так много в фандоме и еще многого не знаю, но то, что Стен Ли - величайший человек - факт
спасибо ему за все эти истории, приключения, переживания, боль, радость
спасибо ему за то, что познакомил нас с его детьми, которые навсегда в наших сердцах
спасибо за все
«Стен Ли, вот это да… Он казался вечным», — пишет @purplespectra.
В соцсетях слова скорби выражают голливудские звезды, успевшие поработать с Ли. Марк Руффало, сыгравший Халка в «Мстителях» и «Торе», Том Харди, ставший «Веномом», Райан Рейнольдс, воплотивший на экране самого неоднозначного супергероя Дедпула.
Роберт Дауни младший, сыгравший Железного человека, в своем Instagram отметил, что он обязан Стену Ли всем.
Sad, sad day. Rest In Power Uncle Stan. You have made the world a better place through the power of modern mythology and your love of this messy business of being human... you let us be extra human... superhuman even. I am deeply honored to have been a small part in the Stan Lee constellation.
«Газета.ру» ранее сообщала, что компании Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью сооснователя Marvel Comics. По словам представителя Disney, Стэн Ли был настоящим супергероем.