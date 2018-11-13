Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли

93
0 Оставить комментарий

«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли

Москва, 13 ноября. В понедельник стало известно о гибели одного из основателей компании Marvel Comics Стэна Ли. Российские любители комиксов и фильмов про супергороев выражают в соцсетях словам соболезнования.

Ли скончался в возрасте 95 лет в медицинском центре Лос-Анджелеса. При жизни он был писателем, редактором, а также создателем ряд известных комиксов. Ли принимал участие в создании таких персонажей, как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Халк, Железный Человек и многих других. Он появлялся в коротких эпизодах (камео) во всех фильмах киновселенной Marvel.

«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли

«Только что узнала, что умер Стэн Ли. А как же твои потрясающие камео? На кого же ты нас покинул?» -- пишет пользователь под ником @mary_smiler.

«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли

«Сегодня скончался Стен Ли… Наверное человек, который сделал для гик-культуры и культуры в принципе, больше чем кто-либо другой за последние 50 лет. Хочу выразить сочувствие всем, кому важен этот человек и его творения. Спасибо тебе, Стен, за все…», — пишет @MaxHunteRus.

«Как же твои потрясающие камео?»: пользователи соцсетей скорбят по Стэну Ли

«Стен Ли, вот это да… Он казался вечным», — пишет @purplespectra.

В соцсетях слова скорби выражают голливудские звезды, успевшие поработать с Ли. Марк Руффало, сыгравший Халка в «Мстителях» и «Торе», Том Харди, ставший «Веномом», Райан Рейнольдс, воплотивший на экране самого неоднозначного супергероя Дедпула.

Роберт Дауни младший, сыгравший Железного человека, в своем Instagram отметил, что он обязан Стену Ли всем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks for everything, Stan.

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With the greatest of respect ❤️

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy)

«Газета.ру» ранее сообщала, что компании Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью сооснователя Marvel Comics. По словам представителя Disney, Стэн Ли был настоящим супергероем.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.