В России ужесточат ответственность за езду без техосмотра

Москва, 13 ноября. Штрафы за отсутствие техосмотра планируют увеличить в 2,5 раза, параллельно ужесточив требования к организациям, проводящим ТО.

По инициативе правительства РФ, уже внесенной на рассмотрение в Госдуму, в России планируют увеличить штраф за езду без технического осмотра. Если сейчас нарушителю нужно заплатить 500 рублей, то в случае изменения законодательства сумма штрафа вырастет до двух тысяч.

Другие инициативы правительства относятся к организациям, предлагающим услуги ТО. Так, ожидается, что обязательной станет процедура видео- и фотофиксации процедуры техосмотра. Кроме того, в случае, если оператор, проводящий ТО, не имеет соответствующей аккредитации, его может ожидать уголовная ответственность и до пяти лет лишения свободы, сообщает «Парламентская газета».

Отметим, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству должен рассмотреть пакет предлагаемых правительством поправок уже сегодня.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается система, позволяющая привязать техосмотр конкретного автомобиля к его пробегу и авариям. В данный момент разрабатывается сервис, который позволит создать «индивидуальную программу» ТО транспортного средства на основе его характеристик, особенностей эксплуатации, а также данных об авариях, страховых случаях, пробеге, обслуживании и других параметров.

На основе этих показателей будет формироваться «хорошая» история, при которой техосмотр можно проходить реже и дешевле, и «плохая», которая предполагает тщательное и более частое ТО.