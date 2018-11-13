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Израильские военные объяснили удар по зданию палестинской телекомпании

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Израильские военные объяснили удар по зданию палестинской телекомпании

Иерусалим, 13 ноября. Удар израильских ВВС по зданию палестинской телекомпании «Аль-Акса» был вызван тем, что данный объект в секторе Газа являлся «террористической целью стратегического значения». Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном израильской армией вскоре после удара.

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа в ответ на обстрелы южной части Израиля палестинскими боевиками. Одной из целей ВВС Израиля стало здание телекомпании «Аль-Акса» в секторе Газа.

«Телевещательная станция принадлежит и контролируется ХАМАС. Она используется для оперативного оповещения боевиков, передачи приказов и призывов к проведению террористический акций против Израиля, инструкций как осуществлять подобную деятельность», — гласит текст пресс-релиза.

На данный момент нет информации о возможных пострадавших в результате действий ВВС Израиля. Сообщается, что израильские оповестили сотрудников телеканала перед ударом, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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