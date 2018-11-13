На военной базе РФ в Таджикистане усилили охрану после задержания сторонников ИГ

Душанбе, 13 ноября. Охрана российской военной базы в Таджикистане усилена в связи с получением информации о готовящихся в регионе терактах.

В Таджикистане задержаны 12 сторонников ИГИЛ1, планировавших совершить теракт на российской 201-й военной базе. Позже стало известно, что арестованные относят себя к сторонникам «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) и планировали нанести удар по вооруженным силам РФ за военную помощь, которую Россия оказывает Сирийской Арабской Республике.

Как сообщает таджикское Радио Озоди, главарем террористической группы является некто Сухроб, житель города Вахдат. Боевик через территорию Турции проник в Сирию, где воевал на стороне ИГИЛ.

В связи с последними событиями охрана российской военной базы в ближайшее время будет вестись в усиленном режиме.

«На 201-й военной базе введен режим антитеррора. Усилена охрана военных объектов РФ в Таджикистане, на КПП дежурным выдано оружие», — сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Напомним, российская военная база в Таджикистане дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе и насчитывает свыше 6 тыс. солдат и офицеров. Комплектование происходит преимущественно военнослужащими по контракту.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Украине отпустили гражданина Таджикистана Муродали Халимова, являющегося сторонником ИГИЛ. Генпрокуратура Таджикистана неоднократно обращалась к украинским властям с просьбой экстрадировать боевика. В доказательство его вины в Киев были направлены документы, подтверждающие его участие в боевых действиях в Сирии на стороне «Исламского государства» и вербовке граждан в ряды террориста. Однако Киев отказался экстрадировать Халимова. В начале ноября тот был отпущен на свободу и покинул территорию Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.