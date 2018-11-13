Полиция Дубая осваивает российские летающие мотоциклы

Дубай, 13 ноября. Полиция Дубая начала подготовку экипажей летающих мотоциклов Hoverbike S3 2019. Правоохранители рассчитывают использовать Hoverbike для патрулирования труднодоступных районов.

По словам главы отдела искусственного интеллекта полиции Дубая Халида Насера Алразоки, на данный момент готовятся пересесть на инновационные мотоциклы российской разработки два экипажа. Если эксперимент пройдет успешно, к ним присоединятся еще 40 коллег.

Стоимость одного Hoverbike оценивается в 150 тыс. долларов (около 10,1 млн рублей). Они изготовлены из углеродного волокна для максимального облегчения конструкции. По краям летающего мотоцикла расположены четыре электрических роторных двигателя. Благодаря им байк может двигаться во все стороны и зависать в пяти метрах над землей, сообщает телеканал «360».

Компания Hoversurf, принадлежащая российскому бизнесмену, выпустила первый Hoverbike через год после основания и показала его на выставке технологий GITEX. В 2017 году был подписан контракт на поставку полиции Дубая летающих мотоциклов.