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Ученые нашли связь между развитием рака и подростковым ожирением

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Ученые нашли связь между развитием рака и подростковым ожирением

Иерусалим, 13 ноября.  Ожирение в подростковом возрасте повышает риск развития рака поджелудочной железы у взрослых примерно в четыре раза. К такому выводу пришла научная группа из Израиля, чье исследование было опубликовано в журнале Cancer.

Проанализировав медицинские карты 1,8 миллиона пациентов в возрасте от 16 до 19 лет, а также данные медосмотров с 1967 по 2002 год, эксперты сверили результаты со случаями заболевания раком поджелудочной железы за период до конца 2012 года.

Было установлено, что ожирение в подростковом возрасте повышает риск возникновения онкологических заболеваний у мужчин в 3,76 раз. У женщин – в 4,07. У мужчин с индексом массы на верхней границе нормы также повышается вероятность заболеть раком поджелудочной железы – на 49 процентов, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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