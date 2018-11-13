Дамаск, 13 ноября. Завершивший дипломатическую миссию в Сирии российский посол Александр Кинщак награжден орденом «за гражданские заслуги» специального класса.

Церемония прошла в одном из отелей Дамаска. Кинщак в своей речи поблагодарил сирийские власти «за это выдающееся сотрудничество».

Кинщак выразил полную уверенность в том, что Сирия «благодаря стойкости своего народа и героическим усилиям сирийской армии и под мудрым руководством Башара Асада одержит окончательную победу в грязной войне против терроризма.

Помощник министра иностранных дел Сирии Айман Сусан отметил, что победу на терроризмом в Сирии удалось одержать благодаря участию России. При этом он добавил, что Кинщак сыграл важную роль в налаживании отношений двух стран.

Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Сирии 29 октября. С этого времени пост занял бывший посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов, сообщала «Газета.ру».