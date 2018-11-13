Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Минобороны РФ впервые опубликовало архивные кадры полета Ту-95 «Медведь»

32
0 Оставить комментарий

Минобороны РФ впервые опубликовало архивные кадры полета Ту-95 «Медведь»

Москва, 13 ноября. Архивные кадры полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были выложены министерством обороны России на Youtube.

«Прототип самолета поднялся в воздух 12 ноября 1952 года, а спустя еще три года началось его серийное производство. Всего создано более 500 таких самолетов», — гласит описание к видео.

Ту-95 впервые поднялся в воздух 12 ноября 1952 года. Он является самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями. Долгое время он оставался советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне, а в России он выполняет роль носителя крылатых ракет, включая новейшие X-101. Одним из его существенных преимуществ является более низкий расход топлива, чем у реактивных самолетов, а также скрытность благодаря отсутствию реактивного выхлопа.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.