Минобороны РФ впервые опубликовало архивные кадры полета Ту-95 «Медведь»

Москва, 13 ноября. Архивные кадры полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 были выложены министерством обороны России на Youtube.

«Прототип самолета поднялся в воздух 12 ноября 1952 года, а спустя еще три года началось его серийное производство. Всего создано более 500 таких самолетов», — гласит описание к видео.

Ту-95 впервые поднялся в воздух 12 ноября 1952 года. Он является самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями. Долгое время он оставался советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне, а в России он выполняет роль носителя крылатых ракет, включая новейшие X-101. Одним из его существенных преимуществ является более низкий расход топлива, чем у реактивных самолетов, а также скрытность благодаря отсутствию реактивного выхлопа.