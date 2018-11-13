За Порошенко и против ЛОМов: Facebook душит оппозицию на Украине

В списке ценностей правового государства свобода слова занимает отнюдь не последнее место. Если верить Порошенко, на Украине она достигла «неслыханного» уровня. Но Петр Алексеевич копает недостаточно глубоко. Адольф Гитлер (сертифицированный Парубием учитель демократии) и Бенито Мусолини могли бы составить ему известную конкуренцию.

Украинская журналистика переживает сегодня по-настоящему сложные времена. Олесь Бузина убит неонацистами открыто и безнаказанно. Нет никаких подвижек в расследовании убийства Павла Шеремета.

Поджог офиса телеканала «Интер» с сотрудниками внутри правоохранители восприняли «с пониманием».

Против главного редактора оппозиционного издания «Страна» Игоря Гужвы открыто пять уголовных производств. Все шло к тюрьме, но самый честный прокурор загулял на Сейшелах. В ведомстве забыли продлить меру пресечения, и Гужва устремился в Австрию, откуда шлет киевским властям пламенные приветы.

Его коллеге и тезке из РИА Новости Украина Вышинскому повезло меньше. Журналист уже несколько месяцев находится в СИЗО по тяжелым и надуманным обвинениям.

Против самых рейтинговых каналов, NewsOne и «112.Украина», народные депутаты применили санкции, открывающие дорогу для отзыва лицензий обоих СМИ.

А «Страну» атаковал «Пушкин-СБУшкин». Разведчика вывели на чистую воду. С подачи замглавреда Светланы Крюковой ситуацию даже рассмотрели на заседании профильного парламентского комитета. В СБУ не растерялись. Мол, нам, что журналист, что водолаз — имеем право!

Случаются неприятности калибром поменьше. Сотрудницу NewsOne Дарью Билеру националисты (что интересно, женского пола) избили в прямом эфире. Журналистка «Детектор медиа» Марина Барановская задала президенту Украины не очень удобный вопрос. Теперь девушка ищет себе новую работу.

Несмотря на недюжинные усилия властей и примкнувших к ним радикалов, полностью уничтожить инакомыслие на Украине пока не удается. Лидеры общественного мнения (ЛОМы) давно освоили социальные сети, откуда и несут идеи в массы. Но и эта деятельность встречает яростное сопротивление Киева. Например, самая популярная на Украине социальная сеть «ВКонтакте» была заблокирована по росчерку пера президента.

Чудные дела творятся на Facebook. Детище Цукерберга последовательно «банит» оппонентов киевского режима. В то время как «правильные» ЛОМы чувствуют себя совершенно вольготно. На системный характер проблемы обратил внимание известный блогер Анатолий Шарий, страница которого тоже несколько раз попадала в «бан».

Следует отметить, что блокировка на Facebook осуществляется не механически по формально заданным критериям. Решение принимают люди с учетом конкретных обстоятельств.

«Никакой автоматической блокировки или поиска по запрещенным изображениям. Все решения по приемлемости того или иного контента принимают живые люди», — поясняет специалист Facebook по направлению Policy в Восточной Европе Томас Майрап Кристенсен в интервью для Village.

О достоинствах и недостатках такого подхода можно дискутировать. Как бы ни было, карательная функция социальной сети работает с долей субъективизма. И складывается впечатление, что в украинском политическом сегменте Facebook игра идет в одни ворота.

Известные критики киевских властей буквально не выползают из «бана». Достаточно назвать лишь несколько имен и фамилий. Юрист времен «кровавой тирании» Януковича Андрей Портнов, его коллега Елена Лукаш, основатель и ведущий популярной рубрики «Физика для ватников» и главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, уже упомянутый блогер Анатолий Шарий (его популярность превосходит многие украинские и российские СМИ с солидным бюджетом) и многие, многие другие.

Заметим, что Портнов и Лукаш доносят свои мысли предельно корректно и строго в рамках цензуры. Помимо инквизиции Facebook, над этими людьми довлеют правила адвокатской этики. За какие провинности они могли попасть в «баню»? Загадка. Другие перечисленные личности, скажем прямо, не безгрешны перед лицом Даля. Но и в их случае выход за рамки протокола является редким исключением из правила.

А что же на противоположном фланге? Картина пестрая, но специалисты Facebook в упор не замечают гроздья «патриотического» гнева. Для наглядности уместно привести несколько примеров.

Не далее, как вчера видная одесская активистка Алена Балаба села в маршрутку под номером 242. Ее спутник поделился авторским рецептом успеха для Украины.

«Украине нужно самолето- и ракетостроение, а рабинович договорится с евреями (!) и у нас снова все это будет», — цитирует девушка соседа по сиденью.

Далее Балаба признается, что с трудом сдержала негативные эмоции. И в самых некрасивых выражениях желает смерти своим оппонентам.

Facebook криминала не видит.

Активист Сергей Стерненко пошел значительно дальше Алены Балабы. Он отправил неприятеля на тот свет, нанеся ему смертельное ножевое ранение. И показал «стрим», на котором запечатлены последние минуты жизни умирающего мужчины. Facebook так же молчалив, как и украинские правоохранители.

А вот комментарий пропрезидентского блогера Мирослава Олешко к прошедшим накануне выборам в Донбассе.

«Порадуемся за наших братьев меньших, сегодня у них великий день! Они выбирают, к кому придут на похороны через год! Кого ватники выберут кандидатом в покойники?» — написал молодой человек.

И снова никаких санкций.

Яркая украинская сказочница Лариса Ницой оставляет на своей странице такие вот распрекрасные посты.

Facebook многозначительно молчит.