Украина и США договорились противодействовать реализации «Северного потока ― 2»

Киев, 12 ноября. В ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра энергетики США Рика Перри была достигнута договоренность совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Обе стороны заявили, что «Северный поток — 2» якобы подрывает европейскую энергобезопасность и стабильность.

Помимо этого Перри встретился с украинским президентом Петром Порошенко. В ходе нее президент Украины заявил об успешной реализации ряд совместных с США проектов в сфере ядерной энергетики, а также поставках американского угля на Украину.

«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей — в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США», — сообщает пресс-служба украинского президента.

Украинский президент добавил, что Киев заинтересован в привлечении на Украину передовых технологий для разработки имеющихся в ее распоряжении месторождений нефти и газа. По словам Порошенко, сотрудничество с США крайне важно для энергетической безопасности Украины.

Украина прекратила покупать газ у России в 2015 году, закачивая вместо этого в свои хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, пишет «Газета.ру».

Напомним, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что Берлин не будет менять свою позицию относительно «Северного потока — 2». При этом она отметила, что и Германия, и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Киев продолжал «играть роль в транзите» российского газа, пишет телеканал «360».