Донбасс: в Испании прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

Мадрид, 12 ноября. Испанские власти назвали шагом назад в разрешении конфликта в Донбассе прошедшие в воскресенье выборы в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Выборы», проведенные вчера, 11 ноября, на территориях Донецка и Луганска, представляют собой шаг назад в разрешении конфликта на востоке Украины и означают нарушение минских договоренностей», — говорится в заявлении МИД Испании.

Испанский МИД назвал голосование недействительным.

Победу на выборах главы ДНР в первом туре одержал Денис Пушилин. В ЛНР большинство избирателей проголосовали за Леонида Пасечника, сообщал Ридус. Всего в выборах в Донбассе приняли участие более 75% избирателей.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, присутствовавшие международные наблюдатели отметили прозрачность голосования и отсутствие нарушений.

Ранее процесс голосования прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти с пониманием относятся к выборам в ДНР и ЛНР. Как сообщала «Газета.ру», Песков подчеркнул, что регионы были отторгнуты и брошены Украиной.