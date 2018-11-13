Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Донбасс: в Испании прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

72
0 Оставить комментарий

Донбасс: в Испании прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

Мадрид, 12 ноября. Испанские власти назвали шагом назад в разрешении конфликта в Донбассе прошедшие в воскресенье выборы в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Выборы», проведенные вчера, 11 ноября, на территориях Донецка и Луганска, представляют собой шаг назад в разрешении конфликта на востоке Украины и означают нарушение минских договоренностей», — говорится в заявлении МИД Испании.

Испанский МИД назвал голосование недействительным.

Победу на выборах главы ДНР в первом туре одержал Денис Пушилин. В ЛНР большинство избирателей проголосовали за Леонида Пасечника, сообщал Ридус. Всего в выборах в Донбассе приняли участие более 75% избирателей. 

Донбасс: в Испании прокомментировали выборы в ДНР и ЛНР

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, присутствовавшие международные наблюдатели отметили прозрачность голосования и отсутствие нарушений.

Ранее процесс голосования прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти с пониманием относятся к выборам в ДНР и ЛНР. Как сообщала «Газета.ру», Песков подчеркнул, что регионы были отторгнуты и брошены Украиной. 

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.