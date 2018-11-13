Сирия: СМИ сообщили о 60 погибших и раненых жителях при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 13 ноября. Сирийское агентство SANA сообщило о гибели и ранении более 60 мирных жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор в результате атаки авиации международной коалиции под руководством США.

Агентство со ссылкой на местные источники сообщило, что в результате авиаудара коалиции погибли и ранены более 60 мирных жителей.

Отметим, в последнее время деревня Шаафа, как и город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор находятся под постоянными ударами коалиции. Ране Федеральное агентство новостей сообщало, что город уже почти разрушен. Известно о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Только в ходе бомбардировки Хаджина, устроенной коалицией в прошлую пятницу, погибло 26 гражданских.

В связи с этим МИД Сирии направил два письма — генеральному секретарю и Совету безопасности ООН, с требованием создать международный независимый механизм для расследования этих преступлений.

Штаты и их союзники по коалиции с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При этом в Сирии США действуют незаконно, без согласия официальных властей САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.