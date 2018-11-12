«Больше чем колокола и проход Макрона»: эксперт оценил жест Путина в Париже

Москва, 12 ноября. Жест российского лидера Владимира Путина, показавшего своему американскому коллеге Дональду Трампу большой палец, оказался важнее, чем сама встреча мировых лидеров в Париже. С таким мнение выступил журналист и профессор Алексей Бархатов.

По словам Бархатова, недавнее мероприятие в Париже, посвященное столетней годовщине окончания Первой мировой войны, по всей видимости, планировалось как «бенефис» французского президента Эммануэля Макрона. Эксперт сравнил происходящее с выступлением оркестра, где «дирижером» должен был стать Макрон.

«Последним на сцену, как правило, выходит дирижер. И не хватало двух (Путина и Трампа). Кто из них? Видимо, опыт общения с Гергиевым у Путина чуть больше. Он вышел вовремя, последним, прекрасно, как и положено, пожал руку первой скрипке – это нормально. Жест был прекрасной домашней заготовкой – на него нечего ответить», ― рассказал Бархатов.

Он отметил, что считает, что рукопожатие с Трампом заранее готовит каждый политик, встречающийся с ним, так как есть риск, что оно может перейти в «рукоприкладство». Жест Путина, показавшего Трампу большой палец», Бархатов назвал «великолепным» и «очень продуманным». Именно он стал причиной того, что организаторы мероприятия приняли решение пересадить Путина от Трампа, считает эксперт.

«Если даже большим пальцем Путин привлекает максимальное внимание, больше, чем Равель, колокола и проход Макрона – тогда и решили, что точно надо его пересадить, потому что иначе все одеяло заберет Путин», ― добавил Бархатов.

Он добавил, что общественность ждала от встречи мировых лидеров в Париже не красивой картинки и ритуальных проходов перед камерами, а конструктива и решения глобальных вопросов. По словам Бархатова, единственным человек, готовым к этому был российский президент.

Напомним, накануне в Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, пишет «Ридус». Как сообщает «Царьград», участие во встрече приняли лидеры Германии, США, Франции, России, Украины и других стран.