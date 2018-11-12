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План Макрона по урегулированию и блокировка российских СМИ в Facebook: в Париже начал работу форум по управлению Интернетом

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План Макрона по урегулированию и блокировка российских СМИ в Facebook: в Париже начал работу форум по управлению Интернетом

Париж, 12 ноября. В понедельник во Франции в ЮНЕСКО начал работу форум по вопросам управления Интернетом.

В открытии форума приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, а также генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш. Данный форум проходит уже в 13-й раз. В следующем году участники форума соберутся в Германии.

Во время выступления генсек ООН отметил радикальные изменения в цифровом мире. Гутерреш подчеркнул, что в настоящее время ресурсы Интернета используются не только для цензуры, но и для управления людьми, чтобы разделять их и раскалывать общество.

План Макрона по урегулированию и блокировка российских СМИ в Facebook: в Париже начал работу форум по управлению Интернетом

В своей речи генеральный секретарь Организации объединенных наций также назвал меры, которые помогут укрепить доверие в информационной среде: нужно найти баланс между защитой частной жизни и безопасностью, а также выработать общий язык цифрового сотрудничества.

Во время форума был представлен «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве». В меморандуме прописаны меры по обеспечению мягкого регулирования Интернета. Данный документ поддержали представители 51 государства, а также коммерческие и некоммерческие организации. Отметим, что Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки не поддержали положения данного меморандума.

План Макрона по урегулированию и блокировка российских СМИ в Facebook: в Париже начал работу форум по управлению Интернетом

Во время панельной дискуссии главный редактор дочернего проекта РИА ФАН информационного агентства USA Really Александр Малькевич обратился с вопросом к главе отдела по регулированию общественной политики компании Facebook в Индии и регионе Южной и Центральной Азии Анкхи Дас. Он поинтересовался, почему Facebook без объяснения причин блокирует аккаунты российских СМИ и игнорирует все запросы.

План Макрона по урегулированию и блокировка российских СМИ в Facebook: в Париже начал работу форум по управлению Интернетом

«Мне ответили, что если вы имеете ввиду российские СМИ, связанные с Агентством интернет-исследований, то так будет всегда», — рассказал Малькевич Федеральному агентству новостей.

По словам руководителя информационного агентства USA Really, сразу же после этого представитель Facebook спохватилась, что рассказала лишнее и посоветовала обратиться к сотруднику, отвечающему за работу соцсети в Европе. Сразу же после этого ведущий панельной секции объявил о прекращении дискуссии.

«Надо обратить внимание, что сотрудник Facebook, курирующий азиатский регион, знает как «Отче наш» правило: все, что якобы связано с Агентством интернет-исследований, «расстреливается» на месте без объяснения причин и дальнейших переписок. При этом стоит отметить, что данное правило нигде не прописано, а главное нет никаких доказательств существования российских СМИ, связанных с Агентством интернет-исследований. Почему тогда компания Facebook не публикует перечень СМИ, которые никогда не будут представлены в соцсети?», — прокомментировал заявление главы отдела по регулированию общественной политики компании Facebook.

Автор: Алексей Громов
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