«Слепую» посадку самолета в Белоруссии сняли на видео из кабины пилотов

Москва, 12 ноября. Посадку самолета в условиях нулевой видимости в аэропорту Минска сняли на видео из кабины пилота.

На портале YouTube опубликовано видео, на котором запечатлено, как самолет опускается в облака. Облака сменяются плотным туманом на высоте менее 500 метров над землей. Лишь за несколько секунд до приземления начинает просматриваться взлетная полоса.

«Ай, молодца мужики», — пишет в комментариях к видео пользователь Павел Сплиттер.

«Супер. Как точно по высоте и точно по центру полосы вышли на полосу», — согласен с ним другой зритель.