Медведев возглавил российскую делегацию на конференции по Ливии в Палермо

Палермо, 12 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев возглавил российскую делегацию в Палермо на международной конференции по урегулированию ливийского кризиса.

Международная конференция началась в понедельник в итальянском Палермо с официального ужина. Гостей из 30 стран встречал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Российскую делегацию возглавил Медведев. Участие в конференции также принимают президенты Египта, Туниса, Швейцарии и многие другие. Всего в Палермо собрались 38 делегаций, 10 стран представлены главами государств и премьерами.

Ранее сообщалось, что на конференцию прибыл командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Его участие в мероприятии оставалось под вопросом до последних минут.

Пресс-служба Медведева ранее сообщала, что задачей данного форума станет придание импульса процессу политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН.