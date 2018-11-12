Украина начала переговоры о закупке артсистем, беспилотников и боевых вертолетов

Киев, 12 ноября. Власти Украины начали переговоры с рядом международных партнеров о закупке артиллерийских систем и боевых вертолетов, а также дронов-беспилотников. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторак.

«После получения Javelin этот процесс стал более продуктивным, и у нас ведутся сейчас переговоры не только с Турцией, но со многими странами на предмет возможных поставок нам не только беспилотных аппаратов, другого вооружения, оснащения, в том числе артиллерийских систем», ― заявил Полторак​​​.

По его словам, в планах украинского руководства есть также закупка боевых вертолетов. Полторак не стал называть конкретные страны, с которым ведутся переговоры. Ранее стало известно, что посол Украины в США Валерий Чалый объявил о поданном ранее Киевом запросе в Вашингтон на закупку систем ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за один комплекс, пишет «Газета.ру».

Напомним, что администрация США в 2017 году одобрила проведение поставок оружия на Украину, включая ракетные противотанковые комплексы Javelin. Сейчас они уже доставлены на Украину. Как заявил ранее Чалый, Украина не имеет права использовать данные комплексы самостоятельно, так как она не покупала их. По его словам, есть вероятность того, что США дадут разрешение на продажу Javelin, что избавит Киев от необходимости советоваться с США относительно их применения.