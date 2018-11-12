Более 300 ракет выпущено палестинскими боевиками по югу Израиля

Иерусалим, 12 ноября. Палестинские боевики выпустили более 300 ракет по южной части Израиля. Как сообщает пресс-служба армии Израиля, несколько десятков из них были успешно перехвачены израильской системой ПРО.

Сообщается, что сирены воздушной тревоги звучат во всей южной части страны, предупреждая местных жителей о продолжении палестинских обстрелов.

«На данный момент около 200 пусков зафиксированы из сектора Газа по Израилю. Примерно 60 были перехвачены системой ПВО «Железный купол», ― сообщает сводка армии Израиля.

Большая часть запущенных ракет и мин упали на приграничных пустырях, однако несколько из снарядов попали в жилые дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. Сообщает о семи раненных израильтянах, пишет «Газета.ру».

В ответ ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа. Сообщает о более чем 70 атакованных объектах ХАМАС и палестинской организации «Исламский джихад» в секторе Газа.