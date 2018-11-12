«Удручающая ситуация»: В Госдуме прокомментировали удары Израиля по сектору Газа

Москва, 12 ноября. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал эскалацией вооруженного конфликта действия армии Израиля, которая атаковала более 20 целей в секторе Газа.

В интервью RT Морозов назвал ситуацию удручающей и подчеркнул, что «происходит эскалация вооруженного противостояния».

«Мы решительно осуждаем эти авиаудары и считаем, что Израиль должен более сдержанно реагировать на провокации и не допускать угрозы жизни людей», — заявил он.

По мнению депутата, Израиль как ответственная сторона конфликта не должен «допускать ответных действий».

Израильские истребители ранее нанесли авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщала «Газета.ру». После этого армия Израиля стянула дополнительные силы к границе с сектором Газа. Военные выразили готовность «противодействовать боевикам».

По предварительным данным, в результате авиаударов двое палестинцев погибли, еще пятеро израильтян госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее МИД РФ призвал Палестину и Израиль вновь вернуться к соблюдению режима прекращения огня и проявить сдержанность.