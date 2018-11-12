Украинский подполковник рассказал, как готовились теракты в Крыму в 2016 году

Москва, 12 ноября. В Брянской области был задержан подполковник в отставке Управления специального резерва Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Георгий Абдыллаев. В ходе допроса он рассказал подробности подготовки теракта, который планировалось совершить в Крыму в 2016 году.

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео допроса задержанного, в ходе мужчина рассказал подробности планируемого в Крыму теракта. Абдыллаев заявил, что диверсанты готовили нападения на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Осуществлением данной акции занимались сотрудники спецрезерва главного управления разведки министерства обороны Украины. Среди названных им имен – Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов.

«Мне известен сотрудник Спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Он получал задачи лично от Шаповала, либо от Громова», ― сообщил Абдыллаев в ходе допроса.

В ходе сюжета было отмечено, что Громов является начальником отдела спецразведки и первым помощником полковника и главы сперезерва Максима Шаповала. Сам Шеповалов погиб летом 2017 года в Киев при взрыве автомобиля. Буданов же – рядовой сотрудник украинской разведки, который участвовал в ряд операций украинских спецслужб в Донбассе.

Ожидается, что самого Абдыллаева депортируют с территории России на Украину 13 ноября.

Напомним, что в августе 2016 года произошла перестрелка с украинскими диверсантами на российско-украинской границе возле Армянска. В результате погибли сотрудник ФСБ и российский десантник; части диверсантов удалось скрыться, двое из них были задержаны: Евгений Панов и Андрей Захтей.