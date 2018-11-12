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Трамп надеется, что Саудовская Аравия не сократит добычу нефти

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Трамп надеется, что Саудовская Аравия не сократит добычу нефти

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия, а также другие члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будут сокращать добычу нефти.

«Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из поставок!» — написал американский президент в своем микроблоге в Twitter.

Трамп надеется, что Саудовская Аравия не сократит добычу нефти

Отметим, в понедельник цены на нефть марки Brent увеличилась более чем на 2%. Подъем произошел после заявления участников заседания мониторингового комитета ОПЕК+ о возможном сокращении добычи в следующем году. Как сообщал RT, власти Саудовской Аравии заявили при этом, что к декабрю уменьшат поставки на 500 тыс. баррелей в сутки. 

Накануне, как сообщала «Газета.ру», в кулуарах заседаний ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех не стал давать конкретный ответ на вопрос о возможном роспуске ОПЕК. Как отмечает агентство, демонтировать организацию призывают и в США. Эксперты считают, что заменить ОПЕК может союз Саудовской Аравии и России.

Автор: Олеся Волкова
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