Россия выразила  желание принять у себя конференцию по Ливии ― МИД РФ

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Палермо, 12 ноября. Россия охотно бы приняла у себя конференцию по Ливии, если ее участники выразят желание приехать в Москву, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Он напомнил, что почти все участники нынешней конференции по Ливии, которая проходит сейчас в Палермо, уже были в Москве поодиночке.

«Если они будут готовы и заинтересованы приехать в Москву все вместе в какое-то определенное время, я думаю, мы будем рады их принять», ― приводит его слова РИА Новости.

Богданов подчеркнул, что самым важным для проведения конференции он считает настрой ее участников реализовать договоренности, которые бы позволили восстановить единство страны, обеспечить территориальную целостность и суверенитет ливийского государства, пишет «Газета.ру».

Напомним, что сейчас в итальянском Палермо проходит форум, на котором обсуждается ситуация в Ливии и способы ее мирного урегулирования.