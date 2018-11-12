Специалистов iFixit  разочаровала «начинка» нового iPad Pro

Москва, 12 ноября. Специалисты агентства iFixit провели полную разборку нового iPad Pro, чтобы лучше узнать его внутренние компоненты, а также оценить ремонтопригодность устройства. Как отметили в агентстве по итогам вскрытия устройства, результат скорее разочаровывает.

Изучения подверглась младшая модель линейки с 11-дюймовым экраном. Во время вскрытия выяснилось, что у гаджета двойной аккумулятор, между которым размещается узкая системная плата. Емкость аккумулятора составила 29,45 Вт·ч.

На системной плате у iPad Pro размещены SoC Apple A12X Bionic, совмещённая с микросхемами оперативной памяти Micron 8MBT9 D9WHG, а также микросхемы флэш-памяти Toshiba TSB3247M61710TWNA1, контроллер NFC NXP 100VB27 и два контроллера Broadcom BCM15900B0KWFBG. Эксперты отметили, что внутри корпуса устройства много магнитов, пишет «Газета.ру».

В целом начинка iPad Pro экспертов разочаровала – им не понравилась невозможность замены порта USB-C и отсутствие физической кнопки Home. Кроме того, в корпусе много клея, а защитное стекло невозможно заменить без ЖК-экрана. Стилус устройства специалисты признали полностью ремонтонепригодным.