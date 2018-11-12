Сирия: российские офицеры провели благотворительные акции в Алеппо

Алеппо, 12 ноября. Российские офицеры провели две благотворительные акции в сирийском городе Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

Российские офицеры в городе Алеппо передали ученикам школы Фатих Мараши в районе Ашаар 150 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Еще одна благотворительная акция прошла в районе Джулюб. Жителям, нуждающимся в помощи, передали 150 наборов одежды, 150 одеял, а также тонну свежего хлеба.

В ЦПВС отметили, что в общей сложности в Сирии уже было проведено 1989 гуманитарных акций.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей передавал о том, что десятки автомобилей с сирийскими беженцами прибыли в сельскую местность провинции Дамаск, чтобы пересечь контрольно-пропускной пункт «аль-Замрани».