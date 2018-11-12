Сирия: вовлечение курдов в мирный процесс предотвратит сепаратизм – МИД РФ

Палермо, 12 ноября. Привлечение к мирному процессу в Сирии позволит избежать сепаратизма в их среде, полагает замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По его словам, курды должны принять участие в политическом процессе, включая создание новой конституции Сирии. Богданов отметил, что отталкивание курдских представителей лишь разожжет в их среде сепаратистские настроения.

Он отметил, что в настоящее время среди курдов не наблюдается единства, кроме того, различные курдские фракции ведут между собой борьбу. Богданов выделил представителей оппозиционного комитета, который базируется в Стамбуле, но объединяет три платформы: эр-риядскую, каирскую и московскую, а также партию Демократический союз и Совет демократической Сирии, пишет «Газета.ру».

Также он указал на незаконность присутствия американских сил к западу от Евфрата, которые действую там без спроса и разрешения Совета Безопасности и легитимного правительства Сирии.