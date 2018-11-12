Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия: вовлечение курдов в мирный процесс предотвратит сепаратизм ― МИД РФ

54
0 Оставить комментарий

Сирия: вовлечение курдов в мирный процесс предотвратит сепаратизм – МИД РФ

Палермо, 12 ноября. Привлечение к мирному процессу в Сирии позволит избежать сепаратизма в их среде, полагает замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По его словам, курды должны принять участие в политическом процессе, включая создание новой конституции Сирии. Богданов отметил, что отталкивание курдских представителей лишь разожжет в их среде сепаратистские настроения.

Он отметил, что в настоящее время среди курдов не наблюдается единства, кроме того, различные курдские фракции ведут между собой борьбу. Богданов выделил  представителей оппозиционного комитета, который базируется в Стамбуле, но объединяет три платформы: эр-риядскую, каирскую и московскую, а также партию Демократический союз и Совет демократической Сирии, пишет «Газета.ру».

Также он указал на незаконность присутствия американских сил к западу от Евфрата, которые действую там без спроса и разрешения Совета Безопасности и легитимного правительства Сирии.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.