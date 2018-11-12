Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Пятилетний «Шварценеггер» из Чечни побил мировой рекорд по отжиманиям

59
0 Оставить комментарий

Пятилетний «Шварценеггер» из Чечни побил мировой рекорд по отжиманиям

Грозный, 12 ноября. Министерство спорта Чечни зафиксировало новый мировой рекорд по количеству отжиманий. Главное в достижение то, что его установил пятилетний Рахим Куриев.

СМИ уже прозвали мальчика «чеченским Шварценеггером». Ему удалось за 2 часа 25 минут отжаться 4105 раз. Рекорд официально зафиксировало спортивное ведомство.

Как сообщает «КП», мальчик усиленно занимается в тренажерном зале и дома под присмотром родителей. Идя на рекорд, Рахим хотел отжаться не менее пяти тысяч раз. Несмотря на то, что личный рекорд установить он не смог, в Чечне он все же стал самым сильным. Рахим побил прошлый рекорд, который принадлежал пятилетнему Бату Боктаеву из Элисты (4050 отжиманий). 

Останавливаться на достигнутом мальчик не собирается и планирует побить собственный рекорд. Свою победу он посвятил главе республике Рамзану Кадырову.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.