Пятилетний «Шварценеггер» из Чечни побил мировой рекорд по отжиманиям

Грозный, 12 ноября. Министерство спорта Чечни зафиксировало новый мировой рекорд по количеству отжиманий. Главное в достижение то, что его установил пятилетний Рахим Куриев.

СМИ уже прозвали мальчика «чеченским Шварценеггером». Ему удалось за 2 часа 25 минут отжаться 4105 раз. Рекорд официально зафиксировало спортивное ведомство.

Как сообщает «КП», мальчик усиленно занимается в тренажерном зале и дома под присмотром родителей. Идя на рекорд, Рахим хотел отжаться не менее пяти тысяч раз. Несмотря на то, что личный рекорд установить он не смог, в Чечне он все же стал самым сильным. Рахим побил прошлый рекорд, который принадлежал пятилетнему Бату Боктаеву из Элисты (4050 отжиманий).

Останавливаться на достигнутом мальчик не собирается и планирует побить собственный рекорд. Свою победу он посвятил главе республике Рамзану Кадырову.