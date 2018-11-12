Mail.ru Group объяснила отказ от участия в рейтинге «Яндекса»

Москва, 12 ноября. Российская компания Mail.ru Group заявила, что не будет участвовать в подготовленном «Яндексом» рейтинге интернет-проектов и потребовала исключить оттуда свои продукты. Речь, в частности, идет о проектах «ВКонтакте», «Одноклассники» и почтовом сервисе Mail.ru.

Главной причиной отказа стала необходимость встраивать счетчики AppMetrica и «Яндекс.Метрика», которые показывают в открытом доступе реальное число посетителей на сайте. Представители Mail.ru Group сравнили это с обязательствам телеканалам публиковать свои рейтинги.

«Как стало понятно из описания принципов работы «рейтинга», участие в нем фактически не является для интернет-проекта добровольным — «Яндекс» планирует измерять аудиторию, используя «обезличенные данные своих продуктов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» запускает рейтинг, в котором будут отображаться лучшие интернет-проекты рунета.